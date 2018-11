Elektroautos: So werden die Käufer vergrault

Die Elektromobilität ist zwar in aller Munde, Wissenslücken gibt es bei den Autofahrern aber immer noch. Und genau das ist das Problem der Autobauer, denn fehlende Informationen über Elektroautos halten potenzielle Interessenten von einem Kauf ab. Zu diesem Ergebnis kommt die Cars Online Trend-Studie "Electric Cars: At the tipping point?" von Capgemini, bei der Teilnehmer aus Deutschland, den USA und China befragt wurden.



Im Durchschnitt sieht sich laut der Studie etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer (53 Prozent) nicht ausreichend über Elektroautos informiert - in Deutschland sind es sogar fast zwei von drei Befragten (64 Prozent). Bezüglich der Akkus fühlen sich hierzulande lediglich 29 Prozent gut informiert, über Ladestationen weniger als jeder Vierte. Gerade bei diesen Themen sind Informationslücken kritisch, denn für 95 Prozent ist es wichtig, vor dem Kauf Informationen über die Lebensdauer und Kosten des Akkus zu erhalten, für 94 Prozent sind Informationen zur maximalen Reichweite des Elektroautos entscheidend und die Infos zur Lage der öffentlichen Ladestationen.



Was die Studie ebenfalls zeigt: Die Menschen setzen zum Großteil auf etablierte Autobauer. Rund drei Viertel der Befragten in Deutschland und den USA ziehen ausschließlich etablierte Marken in Betracht, während in China bereits ein Drittel der Befragten auf neue Marken vertrauen würde. Die Studie hebt außerdem hervor, dass die Deutschen das größte Interesse daran zeigen, öffentliche Ladestationen (32 Prozent) sowie Schnelllader (35 Prozent) zu nutzen. Tatsächlich gibt es in Deutschland außer Tesla-spezifischen Schnellladestationen aber sehr wenige dieser Sorte. Auch hinsichtlich der privaten Ladevorrichtungen besteht eine Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Das Gros der Hersteller verkauft sie separat über den After Sales, die Installation übernimmt dann ein Dritter. Ein erheblicher Teil der Befragten allerdings möchte alles aus einer Hand: die private Ladestation direkt mit dem Auto kaufen (39 Prozent) sowie die Installation der Ladestation vom Hersteller (41 Prozent).



Was Autobauer ebenfalls wissen sollten: Laut der Studie suchen Verbraucher in der Phase des ersten Interesses hauptsächlich online nach Informationen: per Suchmaschine, auf den Websiten der Autohersteller oder in Online-Communities. Finden sie hier nicht leicht die gesuchten Informationen, entscheiden sich viele gegen ein Elektroautos.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 27.11.2018