Elektromeister als "Held der Straße"

Er hatte kurz zuvor einen erweiterten Erste-Hilfe-Kurs absolviert - und musste das Erlernte gleich in der Praxis anwenden: Elektrotechnikmeister Stefan Rodhorst erlebte live einen Unfall zwischen Quad, Motorrad und Auto mit - und half den Verunglückten auf vorbildliche Weise. Dafür wurde der 40-Jährige aus Vettweiß im Kreis Düren jetzt zum "Held der Straße" des Monats Juni 2018 gekürt.



Bei dem Zusammenstoß auf der Landesstraße zwischen Zerkall und Bergstein in der Gemeinde Hürtgenwald wurden der Biker und seine Sozia schwer verletzt. Stefan Rodhorst übernahm bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Erstversorgung. Was ihm dabei negativ auffiel: "Obwohl etliche Leute vorbeifuhren und auch ausstiegen, half uns niemand. Stattdessen zückten manche ihre Handys und machten Aufnahmen von den Unfallopfern."



Für sein Engagement und sein mutiges Eingreifen wurde Stefan Rodhorst mit dem Titel "Held der Straße" des Monats Juni 2018 belohnt. Die Aktion von Goodyear und AvD unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministeriums wird unterstützt von der Zeitschrift Tucker.

