Enthüllt: Die neue Kia Soul

So ganz will Kia das Geheimnis um den neuen Soul noch nicht lüften. Aber das Appetithäppchen in Form einer nach unten abgedunkelten Seitenansicht zeigt zumindest schon mal, dass der koreanische Crossover sein Aussehen im Prinzip beibehalten hat, aber frischer und knackiger daherkommt. Die dritte Soul-Generation feiert auf der Autoshow in Los Angeles (30. November bis 9. Dezember) Weltpremiere. "In Europa wird die neue Modellgeneration ausschließlich in der Elektroversion e-Soul angeboten, die 2019 auf den Markt kommt", heißt es bei Kia.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 21.11.2018