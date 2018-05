Entspannt in den Urlaub

Anzeige

Urlaubszeit ist Reisezeit. Nicht selten verbringt man allerdings erst einmal viele Stunden damit, um überhaupt ans Ziel zu gelangen, bevor man den Alltag hinter sich lassen kann. In einem Reisebus zum Beispiel. Wer würde es da nicht begrüßen, wenn die Fahrt so angenehm, sprich komfortabel wie möglich gestaltet wird? Wenn man als Urlauber bereits die Fahrt genießt, sich zurücklehnt und sich entspannt auf die schönste Zeit des Jahres freuen kann?



Vor allem dann, wenn es darauf ankommt: Also nicht nur in der City und bei Stop-and-go-Verkehr während einer Stadtrundfahrt, sondern auch auf anspruchsvollen Routen wie bei langen Überland- oder Gebirgsfahrten. Die ZF Friedrichshafen AG setzt beim Thema Reise- und Fahrgastkomfort einen neuen Maßstab und hat das Portfolio um eine zusätzliche Option erweitert: Eine Reisebus-Version des 6-Gang-Automatgetriebes namens "EcoLife Coach".



Der Technologiekonzern hat das Automatgetriebe mit einem hohen Wirkungsgrad sowie einer sanften, effizienten Beschleunigung ohne Zugkraftunterbrechung ausgestattet. Geschwindigkeit und Vortrieb fallen dabei nicht ab. Das wirkt sich positiv sowohl auf den Verbrauch als auch auf die Geräuschentwicklung aus. Das Primärretarder-System von ZF sorgt zudem für mehr Sicherheit, indem es seine Bremswirkung abhängig von der Motordrehzahl und damit äußerst wirkungsvoll entfaltet.



In der Praxis bedeutet das: Beschleunigungsphasen innerhalb von Sekundenbruchteilen - und das absolut ruckfrei. Gangwechsel bekommt man als Fahrgast nur dann mit, wenn man genau hinhört. Während es zügig vorangeht, kann sich der Urlauber also entspannt zurücklehnen. Schaltvorgänge werden nicht nur nahezu geräuschlos vorgenommen, sondern auch mit maximalem Komfort. Das Resultat ist eine ganz neue Art des Fahrens, die nicht nur dem Fahrgast, sondern auch dem Reiseunternehmen mit einem reduzierten Verbrauch zugutekommen kann.



Andreas Reiners / mid