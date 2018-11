Ergonomie-Sitze verwöhnen Autofahrer

Egal, ob auf dem Weg zur Arbeit, in den Urlaub oder einfach nur zum Einkaufen: Über das Jahr gesehen verbringen wir Stunden oder sogar Tage im Auto. Das geht an die Substanz. Vor allem der Rücken wird schnell zur Achillesferse für Autofahrer. Aus diesem Grund versuchen Hersteller, den Innenraum ihrer Fahzeuge in eine Wohlfühl-Oase zu verwandeln. Das fängt bei den Sitzen an.



Der Ritterschlag für jeden Autobauer ist sicher das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. Denn das bedeutet in täglichen Straßenverkehr: Hier sitzen Sie wie in Abrahams Schoß - also sicher und gesund. Opel beispielsweise bewirbt mit diesem Zertifikat schon seit geraumer Zeit den Komfort seiner Fahrezeuge. Jüngstes Mitglied in diesem Club ist der Ford Focus, der jetzt mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet wurde.



Sitze mit diesem ganz besonderen Label werden von spezialisierten Ärzten und Therapeuten ausdrücklich empfohlen. Und warum? Ganz einfach: Das AGR-Gütesiegel steht für strenge Prüfungskriterien, die von unabhängigen medizinisch/therapeutischen Experten unterschiedlicher Fachrichtungen gemeinsam entwickelt wurden. Zwei kompetente medizinische Fachverbände, der Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. und das Forum Gesunder Rücken - besser leben e.V., stellen das Expertengremium.



Zahlen belegen die Bedeutung des Sitzes für unsere Gesundheit. Rund 15.000 Kilometer legt ein Europäer laut Ford im Schnitt jährlich mit seinem Fahrzeug zurück. 40 Prozent der Autofahrer sitzen täglich mehr als anderthalb Stunden im Fahrzeug. Wenn der Sitz nicht optimal an die individuelle Körperform angepasst ist, kann dies zu Beeinträchtigungen führen - von Rücken- und Nackenschmerzen über Verspannungen und Beschwerden in den Beinen bis hin zu Müdigkeit, Konzentrationsproblemen und Kopfschmerzen.



Ford hat diese Problematik erkannt und will mit den optionalen Ergonomie-Sitzen für den Focus neue Maßstäbe für rückenfreundliches Autofahren setzen. Gleich 18 verschiedene Verstellmöglichkeiten sollen Autofahrten angenehmer machen. Denn so können Fahrer und Beifahrer die Sitzposition optimal auf ihre körperlichen Anforderungen einstellen und bleiben dadurch auch auf langen Etappen jederzeit entspannt und beweglich, betonen die Ford-Experten.



Was zeichnet die Sitze des neuen Focus aus? Die Sitzfläche ist in Länge, Höhe und Neigung einstellbar und besitzt eine ausziehbare Oberschenkelauflage. In die voll einstellbare Rückenlehne ist eine 4-fach elektrisch einstellbare Lendenwirbelstütze integriert und sogar die Kopfstütze bietet 4-fache Verstellmöglichkeiten, erläutert der Hersteller.



So viel Komfort gibt es aber nicht geschenkt. Ford bietet die Ergonomie-Sitze für den neuen Focus in den Ausstattungslinien Trend, Cool & Connect (jeweils 500 Euro) und Titanium (400 Euro) an. Ab Frühjahr 2019 fahren auch die Versionen ST-Line und Active damit vor. Auch für weitere Baureihen sind die von der AGR ausgezeichneten Ergonomie-Sitze geplant, heißt es bei Ford in Köln.



Bereits beim serienmäßigen Sitzangebot im neuen Focus möchte Ford Kunden mit hochwertigen Materialien verwöhnen. Die im Focus Trend eingebauten Komfortsitze sowie die Sportsitze mit verstärktem Seitenhalt verfügen über eine feste und rückengerechte Struktur der Rückenlehne, eine wirbelsäulengerechte Form der Schaumteile, 6-fache Einstellmöglichkeiten des Sitzes (8-fach elektrisch in Verbindung mit Leder- oder Leder-Stoff-Polsterung) sowie ein gutes Sitzklima durch thermo-regulierende Eigenschaften des Bezugsmaterials. Damit werden lange Autofahrten zu einem kurzweiligen Vergnügen.



Ralf Loweg / mid

