Erhöhte Sturzgefahr mit diesem Fahrrad

Ikea ruft sein Fahrrad-Modell "Sladda" zurück. Der Antriebsriemen kann plötzlich reißen, was wiederum eventuelle Stürze zur Folge hätte. Ikea war von einem bekannten Lieferanten von Zubehörteilen entsprechend informiert worden. Dem Hersteller liegen elf Berichte über solche Vorfälle vor, von denen zwei zu kleineren Verletzungen führten.



Seit dem Verkaufsstart im August 2016 wurde das Rad in 26 Märkten angeboten. Kunden, die ein "Sladda" gekauft haben, werden nun aufgefordert, es nicht mehr zu benutzen und gegen eine Rückerstattung des vollen Kaufpreises in einem beliebigen Ikea-Einrichtungshaus zurückzugeben. Für die Rückgabe ist kein Kassenbon nötig.