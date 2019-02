Erste Hilfe für stromlose E-Autos

Wer hilft mit Strom aus, wenn ein Elektroauto mit leerem Akku liegenbleibt? Eine Frage, die angesichts steigender E-Zulassungszahlen immer akuter wird - und der sich die ADAC Service GmbH und Hyundai jetzt in Form eines Pilotprojekts angenommen haben.



Dazu ist in Hamburg und Duisburg je ein Hyundai Ioniq mit dem Beinahmen Mobile Charger im Einsatz, der havarierten Kollegen Strom abgibt. Geladen wird mit Gleichstrom (DC-DC), dazu kommen die üblichen CCS-Stecker zum Einsatz.



Innerhalb von rund 15 Minuten kann eine Reichweite von 25 Kilometern getankt werden. "Damit gelangt ein Elektrofahrzeug, vor allem in Ballungsräumen, zur nächsten Lade-Destination und kann dann dort länger aufladen", heißt es bei der ADAC Service GmbH.



Damit das Spenderfahrzeug nach der Hilfsaktion nicht selbst saftlos wird, ist eine spezielle Bremse eingebaut: Sobald der Ladezustand des energieliefernden Hilfe-Autos unter 30 Prozent sinkt, wird die Stromspende automatisch abgebrochen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 27.02.2019