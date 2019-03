Erster Caravan mit Anhänger-Kupplung am Heck

Fendt-Caravan präsentiert auf allen Camping-Messen eine Weltneuheit: Das Sondermodell Bianco Rosso 515 SG hat erstmalig die ausziehbare Kugelkopf-Kupplung "AL-KO Carryback" am Heck - nicht, um einen zweiten Anhänger zu ziehen, sondern um einen Fahrradträger nach Bedarf hinten am Gespann oder am Zugfahrzeug nutzen zu können.



Die namensgebende Polstervariante "Rosso" ist ganz neu im Fendt-Caravan-Programm und auch nur für dieses Sondermodell erhältlich. Der 6,42 Meter lange und 2,32 Meter breite Bianco 515 SG wird serienmäßig mit der 4,5-Meter-Dachmarkise Omnistor 6200 von Thule, dem ATC-Trailer Control von AL-KO und dem Außendekor "Rosso" angeboten. Bei 1.547 Kilogramm Masse im fahrbereiten Zustand sind 353 Kilogramm oder - nach Auflastung - sogar 453 Kilogramm Zuladung möglich.



Highlight an diesem Sondermodell ist die ausziehbare Kugelkopf-Anhängevorrichtung AL-KO Carryback. Für Fendt kam ein herkömmlicher Träger an der Heckwand wegen verschiedener Nachteile wie Dichtigkeit, Festigkeit, Beladungshöhe, Fahrzeugbeleuchtung oder Schwerpunktlage beziehungsweise Fahrdynamik nicht in Betracht. Die Anbau-Lösung wurde von Fendt Caravan und AL-KO gemeinsam entwickelt und steht deshalb zunächst exklusiv bei Fendt am Bianco Rosso 515 SG zur Verfügung.



Am speziell auf die geänderte Gewichtsverteilung ausgelegten Wohnwagen wird der AL-KO Carryback im Werk über eine verstärkte Bodenplatte mit einer zusätzlichen Querstrebe am Chassis montiert. Der EG-Typgenehmigungsbogen für Fahrzeuge mit der Nummer e1*2007/46*0463*08 erspart eine nachträgliche Abnahme durch eine Überwachungsorganisation wie die KÜS. Bei Nichtgebrauch wird die ausziehbare Vorrichtung einfach unter den Wohnwagen geschoben.



Trotz des handelsüblichen, an den Querträger geschraubten Kugelkopfes ist ein weiterer Anhänger - und sei er noch so klein - nicht erlaubt! Missbrauch sollen eine verschiebbare Abdeckung unter dem Kugelkopf und aufgeklebte Warnhinweise verhindern.



Der Al-Ko Carryback erlaubt eine Zuladung von 60 Kilogramm und deren Schwerpunkt darf maximal 30 Zentimeter hinter der Mitte des Kugelkopfes liegen. Mit dem nur 13 Kilogramm schweren Atera-Fahrradträger Strada Sport M2 bleiben dann 47 Kilogramm Nutzlast übrig. Das reicht für zwei leichtere E-Bikes wie das Remington MTB Pro mit in den Rahmen integriertem Akku. Bei schwereren Pedelecs muss eventuell der Akku abgenommen und im Caravan oder im Zugfahrzeug transportiert werden.



Während mit dem Fahrradträger am Heck des Zugfahrzeugs - in Abhängigkeit von den jeweiligen Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen - maximal 130 km/h (Autobahn-Richtgeschwindigkeit) empfohlen werden, ist mit dem Caravan-Gespann im beladenen Zustand eine maximale Geschwindigkeit von 80 km/h erlaubt. Ohne aufgesetzten Fahrradträger und bei eingefahrenem AL-KO Carryback darf der Bianco Rosso mit 100 km/h gefahren werden.



In Deutschland muss gemäß der Fahrzeug-Zulassungsverordnung am Ladungsträger das Kennzeichen "wiederholt" werden, wenn die Ladung (wie zum Beispiel Fahrräder) das amtliche Schild auch nur teilweise verdeckt. Deshalb sind jeweils identische "Folge-Kennzeichen" in offizieller Form (ohne Stempel oder Plakette) anzubringen und beim Wechsel des Fahrradträgers vom Caravan auf das Zugfahrzeug ebenfalls zu wechseln.



Bei Verstößen gegen diese Vorschrift sind zumindest zehn Euro Bußgeld und bei ungünstiger Beurteilung sogar 60 Euro fällig. Eine (optional erhältliche) dritte Bremsleuchte am Fahrradträger ist bei der Verwendung am Caravan nicht nötig, weil dessen dritte Bremsleuchte über der Rückscheibe nicht verdeckt wird - bei manchen Zugfahrzeugen könnte sie aber erforderlich sein.



Mit der umfangreichen Zusatzausstattung sowohl im Innen- als auch Außenbereich ist das Sondermodell Bianco Rosso 515 SG ab sofort zum Preis von 25.350 Euro bei allen Fendt-Caravan Vertragshändlern erhältlich und bietet so einen Preisvorteil von 2.631 gegenüber dem Bianco Selection 515 SG mit Serienausstattung.



Karl Seiler / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 04.03.2019