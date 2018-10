Erstes JLR-Werk in der Slowakei eröffnet

Jaguar Land Rover produziert jetzt auch in der Slowakei. In das neue Werk in Nitra sind rund 1,4 Milliarden Euro geflossen. In der neuen Produktionsstätte läuft seit September der Land Rover Discovery vom Band.



Anlässlich der feierlichen Eröffnung sagte Prof. Dr. Ralf Speth, CEO von Jaguar Land Rover: "Globale Unternehmen benötigen globale operative Fußabdrücke. Während das Herz und die Seele von Jaguar Land Rover fest in Großbritannien verankert sind, bereichert und erweitert die internationale Expansion unser britisches Geschäft." Er sprach zudem von einer neuen Ära in der Fertigung.



Die neue 300.000 Quadratmeter große Anlage ist für eine jährliche Produktionskapazität von 150.000 Fahrzeugen ausgelegt.



Derzeit sind in Nitra 1.500 Mitarbeiter beschäftigt, 850 sollen in einer zweiten Rekrutierungsphase folgen.

