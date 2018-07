Erstmals Diesel mit E-Motor kombiniert

Anzeige

Der Sportage ist der Topseller von Kia. Nun wurde die vierte Generation optisch leicht überarbeitet und mit neuen Assistenzsystemen ausgestattet.

„Attractive, dynamic, smart and practical“ sei der überarbeitete Sportage, sagte Veronique Cabral, Senior Product Manager von Kia Europe, bei der Vorstellung des Fahrzeugs in der Kia-Zentrale in Frankfurt. Das muss man wohl nicht übersetzen, man kann es aber so interpretieren: Kia macht das SUV noch ein wenig sportlicher, noch ein wenig komfortabler und mit dem neuen Mild Hybrid noch ein wenig sparsamer.

Der geliftete Sportage wird im Herbst auf den Markt kommen. Die Käufer müssen bei der Einstiegsversion rund 900 Euro mehr gegenüber den vergleichbar motorisierten Vorgängern auf den Tisch legen – bei einer wesentlich umfangreicheren Grundausstattung. Der günstigste Sportage in der Ausstattungslinie „Edition 7“ und mit 1.6-Liter Benziner wird 22 490 Euro kosten, der Zwei-Liter Diesel mit Mild Hybrid, Allrad und Sechsgang-Schaltgetriebe und in der Variante „Spirit“ ist ab 38 490 Euro zu haben. Die Preise für die Fahrzeuge mit Automatikgetriebe stehen noch nicht fest. Bemerkenswert: Die bisherige Einstiegsvariante „Attract“, die unter 20.000 Euro kostet, wird künftig wegfallen. „Bei unter einem Prozent Anteil am Verkauf machte ein Festhalten am Attract keinen Sinn“, sagte dazu Susanne Mickan, die Leiterin der Unternehmenskommunikation von Kia Motors Deutschland.