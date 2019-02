EU-Norm bringt Rallye-Renner zur Strecke

Und wieder verschwindet ein Kultauto: Der Subaru WRX wird für den deutschen Markt eingestellt. Grund: Die strengeren Abgasnormen lassen sich mit ihm nicht mehr erreichen. Ein Nachruf.

Gespräch mit einem Kollegen: „Welches Auto testest du?“ – „Einen Subaru WRX.“ – „? ? ?“ – „Den mit dem Loch in der Motorhaube und dem Heckspoiler.“ – „Ach so“, und der Kollege macht mit dem Mund die Motorgeräusche eines Rennwagens. Das Aussehen des WRX ist offenbar bekannt, bekannter als sein Name.

Dieser Name trägt schon die Ren-Gene in sich: WRX steht für World Rallye Cross beziehungsweise World Rallye eXperimental, das angehängte STI für die Motorsport-Division von Subaru, Subaru Tecnica International. Basis für den WRX STI ist der kompakte Impreza. Aber mit diesem hat der Renner neben den Ausmaßen nur das Grundkonzept – ein Boxermotor als Herzstück und symmetrischen Allradantrieb – sowie die üppige Innenausstattung gemeinsam. Ansonsten ist der WRX auf Tempo und Spritzigkeit getrimmt: 300 PS, in 5,2 Sekunden auf 100 Stundenkilometer, maximal 255 km/h und eine bombastische Straßenlage, nicht zuletzt dank des (protzigen) Spoilers.

Der fällt schon von weitem auf bei der Suche nach dem WRX STI auf dem Parkplatz. Und das leuchtende Blau „Blue Pearl“ ist ein weiteres Kennzeichen des „Scooby“. Wenn man nahe dran ist, fällt auch die Hutze, das „Loch“ in der Motorhaube, in den Blick, über die der Boxer-Turbomotor mit genügend Luft versorgt wird.

Beim Einsteigen macht der WRX STI noch den Eindruck einer üppig ausgestatteten sportlichen Serienlimousine, mit jeder Menge Schaltern für die Fahrassistenten und einem Sieben-Zoll-Display, mit dem Navi und groß dimensioniertes Audiosystem gesteuert werden. Der Unterschied wird aber gleich beim Drücken des Startknopfes hörbar: Ein bisschen mit dem Gaspedal gespielt und der WRX grollt wie eine missvergnügte Großkatze.

Klebt auf der Fahrbahn

Raus aus der Parkbucht, kann er es kaum erwarten, die Stadt in Richtung kurviger Odenwaldstrecken zu verlassen. Aber keine Chance: Ohne die Verkehrsregeln weit über Gebühr zu missachten, bringt man den WRX STI nicht an seine Grenzen. Das müsste man auf einer Rennstrecke versuchen, aber selbst dort wird er wohl an der Fahrbahn „kleben“.

Der Grund dafür liegt im Subaru-Konzept: Der niedrige Schwerpunkt des Boxermotors und der permanente Allradantrieb „Symmetrical AWD“ garantieren ein Höchstmaß an Traktion und Fahrstabilität.

Mit diesem Konzept hat der WRX lange Jahre die Rallye-Wettbewerbe aufgemischt. Fünf Seiten lang ist die Auflistung der Siege bei bedeutenden Rennen, die die Subaru-Presseabteilung dem Testfahrzeug beigegeben hat. 1994 kam die erste Generation des Impreza WRX auf den Markt, und mit Colin McRae am Lenkrad landete Subaru ein Jahr später mit der Rennversion des WRX (dem WRC) auf dem ersten Platz der Rallye-Weltmeisterschaft.

Die Erfolgsserie setzte sich mit der zweiten (ab 2001) und der dritten Generation (ab 2008 – ohne Heckspoiler) des WRX fort, bis Subaru Ende 2008 aus dem Rennsport ausstieg.

Aber auch danach konnten Privatteams mit dem WRX STI in die Spitze der Rallye- und Rennwettbewerbe fahren.

Die vierte Generation des WRX (ab 2014) brachte den groß dimensionierten Spoiler zurück – und weitere Siege in Serie, zum Beispiel in der „Grünen Hölle“ des Nürburgrings. Dort hatte Tommi Mäkinen einen WRX STI auf der Nordschleife zum Geschwindigkeitsrekord in der Klasse der viertürigen Limousinen getrieben.

Den Geschwindigkeitstest kann man sich im Fahralltag angesichts des derzeitigen Zustands deutscher Autobahnen allerdings schenken: Wenn man etwas länger über 200 Stundenkilometer fährt, muss man angesichts der harten Fahrwerksabstimmung und der Innengeräusche um Kreuz und Gehör bangen – Sportlichkeit hat eben auch ihre Kehrseiten.

Und der Katzenjammer kommt an der Tanksäule. Der WRX schluckt teures Super Plus und davon nicht zu wenig. Im FN-Test waren es 12,1 Liter auf 100 Kilometer – bei moderater Fahrweise. Kein Wunder, dass der WRX mit 259 Gramm Kohlendioxid-Ausstoß pro Kilometer mit den europäischen Abgasvorschriften in Konflikt kommt und zwangsläufig ein Fall fürs Museum wird – zumal Subaru noch kein Elektro-Fahrzeug in der Flotte hat, mit dem sich der Ausreißer nach oben kompensieren ließe.

Die letzten WRX STIs gibt es ab 44 500 Euro. Die von den FN getestete Sportversion kostet 50 900 Euro. Außerdem hat Subaru eine auf 122 Exemplare limitierte Final Edition auf den Markt gebracht.

Dann ist Schluss mit Hutze und Spoiler. Der japanische Hersteller hat allerdings mit dem „VIZIV Performance Concept“ ein Fahrzeug in der Hinterhand, das der Nachfolger des WRX STI werden könnte. Auf dem Bildschirm überlebt der Wagen: In der Science-Fiction-Serie „Ad vitam“ (kürzlich bei Arte) fahren die Polizisten Subarus WRX als Dienstfahrzeug. Glückliche Zukunft, wo es offenbar das Problem mit dem CO2 nicht mehr gibt.

