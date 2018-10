Euro NCAP: Sieben Neuheiten im Crash-Test

Bei all den Diskussionen um Dieselfahrverbote und Schadstoff-Begrenzungen sollte ein wichtiges Thema nicht in Vergessenheit geraten: die Sicherheit der Autos, mit denen Millionen Menschen in Deutschland täglich unterwegs sind. Euro NCAP hat jetzt die Testergebnisse von sieben neuen Modellen vorgelegt - darunter ist auch eine ganz besondere Premiere zu finden.



Noch nie zuvor musste sich ein Brennstoffzellen-Auto dem Testprocedere des Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) unterziehen. Der Hyundai Nexo ist das erste Fahrzeug mit dieser Antriebstechnologie, dass der Sicherheitsprüfung unterzogen wurde. Mit dem Ergebnis kann der koreanische Autobauer zufrieden sein: Fünf Sterne, also die optimale Ausbeute in Sachen Sicherheit.



Ebenfalls mit fünf Sternen wurden die Modelle Mercedes-Benz A-Klasse, Mazda 6 und Lexus ES bewertet.



Vier Sterne gab es für die Schwestermodelle aus dem PSA-Konzern Peugeot Rifter, Citroën Berlingo und Opel Combo.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 24.10.2018