Evolution der Technik in Magmarot

Rot ist eigentlich die Farbe für Klein- und Rennwagen. Die Designer von Mazda haben es geschafft, dass Rot – ein spezielles dunkles Rubinrot, dem sie den Namen Magmarot gegeben haben – zum Erkennungsmerkmal ihrer Marke geworden ist. Auf dem Parkplatz des Flughafens Köln/Bonn ist jedenfalls schon von weitem klar, wo die Testfahrten mit dem CX-5 starten: Eine magmarote Sektion hebt sich deutlich von der Umgebung mit vorzugsweise schwarzen und weißen Fahrzeugen ab.

Der CX-5 ist der Superseller des japanischen Herstellers. Rund ein Viertel der weltweiten Verkäufe der Marke aus Hiroshima entfallen auf den Kompakt-SUV. In Deutschland halten sich die Zulassungszahlen des CX-5 seit dem Marktstart konstant irgendwo zwischen 17 000 und 18 000 Fahrzeugen mit Tendenz nach oben. Und das in einem Segment, das zwar kontinuierlich größer wird, in dem der CX-5 aber auch mit 15 Konkurrenten um die Kunden kämpfen muss.

Fein und sorgfältig gebaut

Beim genauen Hinsehen wird klar, warum sich Mazda im Haifischbecken der kompakten SUV behauptet: Der CX-5 ist ein feines, sorgfältig gebautes Auto mit angenehmem Interieur und überzeugenden Fahrleistungen. Für das Modelljahr 2018 musste deshalb an der Karosserie nur wenig geändert werden. Die bedeutsamen Weiterentwicklungen fanden unter der Motorhaube und bei der Technik statt.

Für alle Autohersteller ist der 1. September 2019 ein entscheidendes Datum. Dann müssen alle neu gebauten Fahrzeuge die strenge Abgasnorm Euro 6 d-temp erfüllen. Außerdem werden die Emissionen unter realistischen Bedingungen gemessen. Die Motoren des CX-5 bleiben jetzt schon unter den Grenzwerten, ohne dass der Einsatz eines Partikelfilters (bei den Benzinern) erforderlich ist.

Unter zwei Benzinern und zwei Diesel-Triebwerken kann der Käufer wählen, alles Motoren mit Skyaktiv-Technologie (Direkteinspritzung bei den Benzinern, Turboaufladung bei den Dieseln). Das 2,5-Liter Benzin-Triebwerk mit 194 PS hat zudem die Technik der Zylinderabschaltung integriert, mit der je nach gefahrener Geschwindigkeit erhebliche Verbrauchseinsparungen erzielt werden können. Das ausschließlich mit Allradantrieb und Sechsgang-Automatik kombinierte Aggregat verbraucht 7,4 Liter auf 100 Kilometer bei CO2-Emissionen von 169 Gramm pro Kilometer.

Der zweite verfügbare Benziner erreicht sowohl als Frontantriebler als auch mit Allradantrieb 165 PS Leistung. Das maximale Drehmoment des 2,0 Liter-Motors liegt bei 213 Newtonmetern (Verbrauch 6,4 bzw. 7,2 Liter auf 100 Kilometer, CO2-Emissionen 146 beziehungsweise 163 g/km.

Bei den beiden Vierzylinder-Dieselmotoren in Vollaluminium-Bauweise und mit Bi-Turbo-Aufladung sorgt der Einsatz eines SCR-Abgasreinigungssystems (selektive katalytische Reduktion) dafür, dass durch Harnstoffeinspritzung eine deutliche Verringerung der Stickoxid-Emissionen erreicht wird.

Der 2,2-Liter-Vierzylinder ist in zwei Leistungsstufen mit 150 und 184 PS verfügbar. In der stärkeren Version arbeitet der größere der beiden Turbolader jetzt mit variabler statt mit fester Turbinengeometrie. Dies steigert die Motorleistung und das maximale Drehmoment (445 Nm). Das Top-Triebwerk ist ausschließlich in Kombination mit Allradantrieb erhältlich (Verbrauch 5,2 l/100 km; CO2: 137 g/km). Der 150-PS-Motor ist wahlweise mit Frontantrieb (Verbrauch 5,0 l/100 km; CO2: 130 g/km) oder Allradantrieb (Verbrauch 5,2 l/100 km; CO2: 137 g/km) kombinierbar.

Im Interieur haben die Designer den CX-5 mit Detaillösungen zur einfacheren, komfortableren und sichereren Bedienung ausgestattet: zum Beispiel einem Head-up Display, das die Informationen auf die Windschutzscheibe projiziert, einer elektrisch bedienbaren Heckklappe, elektrisch einstellbaren Ledersitzen (Fahrersitz mit Memory-Funktion), dem Connect System für die Smartphone-Einbindung und dem zum neuen Modelljahr eingeführten kamerabasierten 360-Grad-Monitor, der das Parken und Rangieren auf engem Raum erleichtert.

Die elektronischen Helfer – vom City-Notbremsassistent bis zum auf vier Kameras basierenden 360-Grad-Monitor – sind in der Top-Ausstattungslinie „Sports“ serienmäßig enthalten. Die Käufer haben bisher in der Mehrzahl gerade zu dieser Vollausstattung gegriffen: Rund 70 Prozent der Verkäufe entfallen auf die Linie „Sports“.

Die Preise für den CX-5 beginnen bei 25 490 Euro (kleiner Benziner und Prime-Line-Ausstattung) beziehungsweise 28 290 Euro (kleiner Diesel in Prime-Line) und gehen bis 38 690 Euro (großer Benziner in Sports-Ausstattung) beziehungsweise 41 190 Euro (großer Diesel in Sports).

