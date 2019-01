Evolution für den Kopf

Für Motorrad-Fahrer kommt es nicht nur aufs Bike an. Auch der Kopfschutz muss passen. Denn im Falle eines Unfalls ist der Helm immer noch die beste Lebensversicherung. Er muss aber nicht nur vor Kopfverletzungen schützen. Viele Motorrad-Fahrer achten zusehends auch aufs Design. Und da hat das Unternehmen Speeds Performance Parts das passende Stück im Zubehörprogramm: den Integralhelm Evolution 3. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um die dritte Entwicklungsstufe.



Der Evolution 3 hat eine optimierte Passform, ein individuell einstellbares Belüftungssystem und Grafik-Designs in neuen Trendfarben. Der neue Speeds-Helm kann erstmals auch mit dem optional erhältlichen Pinlock-Visier ausgestattet werden, heißt es. Der Helm ist für Motorrad- und Rollerfahrer geeignet.



Den Helm gibt es in Glanz- oder Mattlackierung: Entweder in den drei Grafik-Designs graphic blau-schwarz matt, graphic grün-schwarz glänzend, graphic rot-schwarz glänzend oder in den Unifarb-Designs schwarz glänzend oder schwarz matt. Der Evolution 3 wurde laut Hersteller gemäß ECE R22/05 geprüft und ist inklusive eines Helmsacks ab sofort zum Preis von 74,95 Euro erhältlich. Weitere Informationen unter www.speeds.eu.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 24.01.2019