Exklusiver Speedster

Schon die Studie weckte 2018 weltweit Begehrlichkeiten. Nachdem Porsche jetzt den Speedster als krönenden Abschluss der Baureihe 991 im Vorfeld der New York Autoshow enthüllt hat, dürfte der Hype um das flache und breite Gefährt noch weiter zunehmen. Allerdings gibt es da bei aller Faszination zwei limitierende Faktoren: Der Spezial-911er wird nur 1948 Mal gebaut – als Referenz an die Porsche-Geschichte, die 1948 begann. Und: Er ist ganz schön teuer. Wie teuer, sagt Porsche für Deutschland zwar noch nicht, Doch ab Mai soll das fahrzeug in den USA für umgerechnet 243 00 Euro bestellbar sein. mid/Bild: Porsche

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019