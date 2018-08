Expedition mit dem Elektroauto

Von Polen nach Japan - das ist eine ziemlich komplizierte Autofahrt über rund 16.000 Kilometer. Polarforscher Marek Kaminski hat sie jetzt absolviert - mit einem Elektroauto. Damit hat der Weltenbummler die erste Hälfte seines ehrgeizigen Projekts #NoTraceExpedition mit dem Nissan Leaf abgeschlossen.



Keine Spuren hinterlassen - das bezieht sich natürlich auf die lokalen Emissionen. Die Aktion soll einen Beweis für die Alltagstauglichkeit und Zuverlässigkeit von E-Autos liefern. Und bisher, in den drei Monaten zwischen dem polnischen Zakopane und der japanischen Hauptstadt Tokio, hat das bestens geklappt. "Bei wechselnden Straßenbedingungen ging es durch Litauen, Weißrussland, Russland, die Mongolei, China und Südkorea bis ins Land der aufgehenden Sonne", so ein Nissan-Sprecher.



Natürlich war angesichts nicht überall wirklich perfekter Infrastruktur eine Menge Improvisationstalent gefragt - etwa Umwege über mongolische Feldwege und erfinderische Ladelösungen in Russland. Doch die Abenteuer im Leaf haben Kaminski erst so richtig heiß auf die zweite Etappe seiner Tour gemacht, den Rückweg von Tokio nach Polen.

