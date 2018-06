Experten-Gipfel rund ums autonome Fahren

Anzeige

Beim ersten europäischen Motor-Gipfel der AUTOBEST Jury in Rumänien geben sich Fachleute ein Stelldichein. Hauptthema: Autonomes Fahren. Aus ganz Europa kommen die Teilnehmer, teils Motorjournalisten aber auch Prominenz wie der rumänische Politiker Calin Popescu-Tariceanu zur Podiumsdiskussion. Unter anderem geht es um smarte Lösungen für die Stadt Bukarest. Eigentliches Ziel des Gipfels: die Zusammenführung von Schlüsselspezialisten aus den Bereichen autonomes Fahren, vernetzte Technologien und alternative Antriebe.



Man sucht in der Automobilindustrie nach Ideen mit und ohne Lenkrad und Pedalen, aber auch außerhalb der großen Autoindustrie sind kleine Startups und andere Kreativschmieden emsig bei der Sache, um sich an dem Trend zu beteiligen. Dazu gehören Aspekte von Cybersicherheit bis zu den rechtlichen Problemen, die sich aus diesen tiefgreifenden Veränderungen des Straßenverkehrs ergeben können.