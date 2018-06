Express-SUV mit dem Platz der Mittelklasse

Anzeige

Ein Generationswechsel ohne Paukenschlag beim Design: Audi hat die Neuauflage seines Q 5 optisch nur fein überarbeitet und sich stattdessen auf technische Verbesserungen fokussiert.

Er kommt ein wenig höher und eine Winzigkeit schmaler daher. Chapeau, wer daran erkennt, dass Audi sein erfolgreiches Sport Utility Vehicle Q 5 in den nächsten Modellzyklus gehoben hat. Doch auch an der Gürtellinie und dem Kühlergrill, die minimal kantiger ausgefallen sind, oder an den geänderten Lichtern machen nur Kenner auf den ersten Blick aus, dass Audi nicht lediglich den Produktionsstandort – jetzt in Mexiko – geändert hat.

Das Testfahrzeug in Zahlen Motor: V6-Zylinder Hubraum: 2967 ccm Leistung: 210 kW (286 PS) bei U/min: 3750 max. Drehmoment: 620 Nm bei U/min: 1500 Normverbr.: 6,0 Liter Diesel CO2-Emission: 157 g/km Testverbrauch: 9,2 Liter Beschleunigung von 0-100 km/h: 5,8 sec. Höchstgeschw.: 237 km/h Länge/Breite: 4,66/1,89 m Höhe/Radstand: 1,66 m Leergewicht: 1945 kg Zuladung: 605 kg Kofferraum: 550 bis 1550 Liter Tankinhalt: 65 Liter Anhängelast gebremst: 2400 kg ungebremst: 750 kg Grundpreis: 57 150 Euro

Wer in die neue Q 5-Welt eintauchen will, muss unter das Blech schauen. Am besten auch hier mit wachem Blick. Was die Ingenieure sich alles haben einfallen lassen, zeugt von einer in manchen Aspekten nur noch schwer nachvollziehbaren Detailverliebtheit auf dem Weg zu noch größerer Perfektion. Oder für wie wichtig halten Sie es, dass die rein digitalen Instrumente versuchen, durch eine kaum wahrnehmbare Verzögerung den Lauf der Zeiger von mechanischen Messgeräten nachzuahmen? Zwangsläufig verliert man sich in Kleinigkeiten, wenn es im Großen und Ganzen wenig zu verbessern gibt. Das Verarbeitungsniveau des aktuellen Q 5 hat seinem Vorgänger wenig zuzusetzen. Wozu auch? Schon der war in der Qualität und im Ensemble der Materialien dort angelangt, wo kaum Wünsche offenbleiben.