F-Pace SVR: Mehr Muskeln für den schicken Briten

Ziemlich viel Leistung, starker Sound, dazu passendes Outfit - Jaguar hat seinem Erfolgs-SUV F-Pace einen ausführlichen Besuch im Firmeneigenen Fitness-Studio spendiert. Herausgekommen ist der F-Pace SVR, der auf der New York International Auto Show (30. März bis 8. April 2018) debütiert.



Der 5,0-Liter-V8-Kompressormotor wurde bei Special Vehicle Operations (SVO) entwickelt, er leistet 405 kW/550 PS, das sind immerhin fast 45 Prozent mehr als beim bisher stärksten Sechszylinder-F-Pace. Ein maximales Drehmoment von 680 Newtonmeter hilft dabei, den fast zwei Tonnen schweren Sportbriten in 4,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu bringen, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 283 km/h.



Das Fahrwerk, erstmals mit elektronischem und aktivem Differential an der Hinterachse, Lenkung und Bremsanlage wurden komplett überarbeitet und auf den Leistungszuwachs abgestimmt. Und Zutaten wie breitere Kotflügel, prominentere Schweller und Luftschlitze in der Motorhaube signalisieren auch nach außen: Hier kommt ein echter Dynamiker.



Lackiert ist der F-Pace SVR in Pimento mit Ebony, Light Oyster mit Ebony, Siena Tan mit Ebony und Ebony mit Kontrastnähten in Light Oyster. Innen zieren ihn sportliche Performance-Sitze und Alu-Elemente, die Alltagstauglichkeit mit mindestens 650 Liter großem Kofferraum und die Ausstattung etwa mit einem 4G-Wifi-Hotspot für bis zu acht externe Geräte bleibt erhalten.