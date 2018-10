F-Type: Jaguar hisst die karierte Flagge

Als Tribut an seine 70-Jährige Sportwagen-Historie präsentiert Jaguar ein neues Sondermodell des F-Type. Die "Chequered Flag Limited Edition" basiert auf den bereits von Haus betont sportlich akzentuierten Verianten F-Type R Dynamic von Coupé und Cabriolet und ist in Verbindung mit Vier- und Sechszylinder-Motoren sowie der Achtstufen-Quickshift-Automatik zu haben.



Passend zur Bezeichnung "schwarz-weiß karierte Flagge" betonen eine Reihe von Modifikationen an Exterieur und Interieur den Sonderstatus des wahlweise 300, 340 oder 380 PS starken Briten. Dazu gehören etwa ein schwarzes Design-Paket und verbreiterte Seitenschweller. Für das Windsor-Leder gibt es Kontrastnähte in Rot oder Cirrus. Die schlanken Performance-Sitze mit optionaler Wärme- und Kühlfunktion tragen Kopfstützen mit eingeprägten Chequered Flag-Emblemen. Der Flaggen-F-Type ist ab Mitte November bestellbar und wird ab Anfang 2019 ausgeliefert. Die Preisliste startet bei 74.300 Euro.

