Fabia R5: Sondermodell zur Rallye-WM

Mit einer besonders sportlichen Version des Fabia feiert Skoda den zweiten Titelgewinn in der Rallye-Weltmeisterschaft in Folge. Der Fabia mit dem Beinamen "R5" ist als einziges Fahrzeug dieser Baureihe mit einem 1.4-TSI-Benziner mit 92 kW/125 PS ausgestattet, außerdem hat ihm die VW-Tochter ein tiefergelegtes Sportfahrwerk, 17-Zoll-Felgen, das Infotainment-Navigationssystem Amundsen, Sportsitze und ein Multifunktions-Sportlenkrad spendiert.



Die Höchstgeschwindigkeit des auf 600 Exemplare limitierten Sondermodells liegt bei 203 km/h, in 8,8 Sekunden sprintet der Fabia R5 von 0 auf 100 km/h. Kostenpunkt: 22.990 Euro, laut Hersteller bedeutet das einen Preisvorteil von 2.000 Euro.