Fahrer wollen ihre Routen geheim halten

Das autonome Fahren ist keine Zukunftsvision mehr. Doch Unklarheiten gibt es noch bei den Wünschen der Autoinsassen. Beispielsweise will die Mehrheit der deutschen Autofahrer, dass ihre Routen an Dritte weitergegeben werden. 73 Prozent der Befragten möchten, dass ihre Fahrwege Privatsache bleiben.



Das zeigt eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Rückendeckung gibt es von der Bundesregierung: Die Ethik-Kommission "Automatisiertes und Vernetztes Fahren" empfahl im Juni 2017, Autofahrern die Entscheidungshoheit über die Weitergabe und Verwendung ihrer Fahrzeugdaten zuzusprechen.