Fahrgäste schweben in den Bus

Für Busreisende mit Gehbehinderung gibt es ein neues Liftsystem. Mit einem Außenlift gelangen beispielsweise Rollstuhlfahrer über eine separate Tür ins Businnere. Das System gewährt auch direkten und komfortablen Zugang zur Hecktoilette.



"Wir haben den ersten wirklich barrierefreien Reisebus mit einem Schwebelift ausgestattet", so Heinz Kiess, Leiter Sales & Marketing beim MAN Bus Modification Center. MAN könne damit künftig auch im Segment der Reisebusse Unternehmen, die speziell in diesem Segment tätig sind, zukunftsweisende Lösungen für den Transport von mobilitätseingeschränkten Personen bieten.



Mit Hilfe des Schwebelifts können gehbehinderte Fahrgäste sicher und komfortabel von der Tür zu ihrem Sitzplatz befördert werden. Die BMC-Experten haben zudem eine Hecktoilette in den MAN Lion's Coach eingebaut, die direkt mit dem Schwebeliftsystem im Mittelgang angefahren werden kann. "Das ermöglicht ein leichtes Umsetzen der Personen mit Behinderung", erklärt Heinz Kiess. "Das neue System punktet unter anderem mit seiner ruhigen Fahrweise - die Fahrgäste schweben regelrecht durch den Bus."



Für Flexibilität sorgt der drehbare Schwebesitz, der über ein Schienensystem an der Decke in das Fahrzeug integriert wurde und über eine gepolsterte Sitzfläche mit Beckengurt, eine Rückenlehne ebenso wie über Fußstützen und eine Halteschlaufe verfügt.



Auch die Toilettenkabine ist behindertengerecht ausgeführt. Beispielsweise wurden am WC-Becken zusätzliche Stützklappgriffe auf beiden Seiten montiert, um ein sicheres Bewegen in der Toilette zu gewährleisten. Zudem befinden sich ein Notrufschalter, ein Rauchmelder, Doppelsteckdose, Händetrockner und jeweils ein Spender für Papier und Desinfektionsmittel in der Kabine. Beleuchtet wird sie zeitgemäß stromsparend mit modernen LED-Leuchten.

