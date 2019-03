Fahrrad-Helm soll bei Jugendlichen landen

Der Chic eines Fahrrad-Helms hält sich in Grenzen. Da der nicht gerade coole Kopfschutz aber Leben retten kann, gibt es jetzt eine Image-Kampagne, die vor allem bei jugendlichen Helm-Muffeln punkten soll.



Der selbstironische Slogan ist auf Englisch und lautet: "Looks like shit. But saves my life", was vornehm ausgedrückt soviel heißen soll wie: "Sieht bescheiden aus. Aber rettet mein Leben."



"Es ist uns wichtig, die Zielgruppe der jungen Menschen zu erreichen, da die Helmtragequote in dieser Altersgruppe erschreckend niedrig ist", sagt Christian Kellner, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR). Das sei auch gelungen.



Der Helm könne zwar keine Unfälle verhindern, aber vor lebensbedrohlichen Kopfverletzungen schützen. "Wir freuen uns, dass es möglich ist, mit dem Verkehrsministerium auch ungewöhnliche Wege zu beschreiten."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 25.03.2019