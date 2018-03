Fahrschule für Kinder: Die Startampel steht auf Grün

Anzeige

Geht es um die Traumberufe der Kinder, stehen Feuerwehrmann und Pilot immer noch ganz weit oben. Doch dafür brauchen unsere Kleinen später erst einmal einen Führerschein oder eine Fluglizenz. Was das Autofahren angeht, kann den Kindern schon jetzt geholfen werden. Denn Hersteller Hyundai bietet Kindern zwischen sieben und 13 Jahren die Möglichkeit, Mobilität spielerisch zu erfahren. Wie und wo wird dieser Traum wahr?



Hyundai bietet im LEGOLAND Deutschland Resort im bayerischen Günzburg den angehenden "Feuerwehrmännern", "Polizisten" und Co. mit der Legoland-Fahrschule die perfekte Bühne. Der Clou: Dort können die Kinder ihren ersten eigenen Führerschein machen. Ihr fahrerisches Talent dürfen die Kleinen auf kindgerechten Elektroflitzern mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6 km/h unter Beweis stellen.



Mit den kleinen Elektroautos können sich die Kinder dann auf einem speziellen Parcours nach Herzenslust austoben. Dabei müssen sie jedoch immer die Verkehrsregeln beachten. Denn dort gibt es echte Verkehrsschilder, Ampeln und realistischen Verkehrssituationen. Und wie im wirklichen Leben dürfen sie ihre Autos erst nach einer theoretischen Einweisung selbst fahren.



Auch wenn man es zunächst denken mag: Der Führerschein ist kein Kinderspiel. Denn nur, wer bei der Runde über den Übungsplatz die Regeln einhält, erhält anschließend auch den begehrten Legoland-Führerschein. Und die ganz Kleinen von drei bis sechs Jahren dürfen nebenan in der Legoland-Junior-Fahrschule die erste Fahrpraxis sammeln. Egal wie: Nach einem derart aufregenden Tag strahlen die Kleinen über das ganze Gesicht. Da schauen einige Eltern sogar etwas neidisch zu und denken wehmütig an ihre Kindheit zurück.



Nach der Winterpause öffnet der Freizeitpark am 24. März 2018 wieder seine Tore und lädt Klein und Groß zu unvergesslichen Erlebnissen für die ganze Familie ein. Da steht auch für Hyundai die Startampel auf Grün. Der Autohersteller bietet als offizieller Partner des Freizeitparks Günzburg in diesem Jahr wieder ganz spezielle Aktionswochenenden an.



Dabei sollten sich alle Interessierten schon jetzt den 4. und 5. August 2018 im Kalender dick anstreichen. Denn da finden die traditionellen Hyundai-Familientage statt. Und Geschenke gibt's auch noch: Die Fahrer eines Hyundai und bis zu drei Begleitpersonen erhalten gegen Vorlage des Schlüssels und der Fahrzeugpapiere freien Eintritt ins LEGOLAND Deutschland Resort.



Das LEGOLAND Deutschland Resort ist vom 24. März bis zum 4. November 2018 von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Längere Öffnungszeiten gibt es an Wochenenden, Ferienterminen und Feiertagen. Na dann: Mit Spiel und Spaß geht's dem Frühling entgegen.





Ralf Loweg / mid