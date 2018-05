Fahrt in den Urlaub: Pausen helfen gegen Langeweile

Anzeige

Die Urlaubszeit naht und viele Familien werden mit Kindern die Fahrt in die Ferien antreten. Dann gilt es, für Abwechslung zu sorgen, damit dem Nachwuchs nicht die Lust an der Urlaubsfahrt vergeht. Besonders beliebt: elektronische Medien und klassische Spiele. Pausen sind der meist gewählte Langeweile-Killer.



Die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage von AutoScout24 zeigen, dass Frauen bei allen abgefragten Bespaßungsmöglichkeiten aktiver sind als Männer. Nur wenn es um die Bestechung der Kleinen mit Süßigkeiten geht, sind Männer in der Überzahl.



63 Prozent der befragten Eltern legen regelmäßige Pausen ein, um den Nachwuchs bei Laune zu halten. 47 Prozent setzt auf Spiele, die sich während der Autofahrt umsetzen lassen. Audiovisuelle Medien nutzen ebenfalls viele Eltern: 40 Prozent spielen Kindermusik ab, 38 Prozent Hörspiele, ebenso viele bespaßen ihre Kinder mit Smartphone, Tablet oder anderen Geräten, um Videos zu schauen. Drei von zehn Eltern erzählen Geschichten, zehn Prozent lesen etwas vor. Lediglich eine kleine Gruppe von sechs Prozent muss sich über die Kinderbespaßung keine Gedanken machen, sie sagt: Meine Kinder beschäftigen sich alleine.