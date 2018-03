Fahrt ins Restaurant à la carte

Anzeige

Bei Nissan kann man die neue Welt des autonomen Fahrens ausprobieren. In Japan können Kunden das Fahrkonzept "Easy ride" schon testen. Und so einfach geht das: In den Nissan Leaf einsteigen, Ziel wie zum Beispiel japanisches Restaurant nennen oder eintippen, Wunsch-Ort auswählen - und schon startet das Auto, ganz ohne Fahrer und - weil der Leaf ja ein Elektroauto ist - lokal ganz ohne Emissionen.



Das Angebot wurde gemeinsam von Nissan und DeNA, einem japanischen Anbieter von mobilen Dienstleitungen, entwickelt und durchläuft nun den ersten Alltagstest. Ab sofort haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die Vorzüge von Easy Ride im Minatomirai-Distrikt Yokohamas auf einer 4,5 Kilometer langen Route zwischen dem globalen Hauptsitz von Nissan und dem Yokohama World Porters Shopping Center kennenzulernen. Die Insassen können dank einer App über Text- oder Spracheingabe bestimmen, was sie unternehmen wollen, und aus einer Liste mit Ziel-Vorschlägen wählen. Diese zeigen rund 500 Orte in der Umgebung an.



Um ein effizientes Flottenmanagement, Komfort und Sicherheit der Insassen zu gewährleisten, haben Nissan und DeNA ein Kontrollzentrum eingerichtet, das sich die fortschrittlichen Technologien beider Unternehmen zunutze macht. Eine Umfrage unter den Nutzern soll helfen, den Easy Ride-Service weiterzuentwickeln - hinsichtlich möglicher Routen, der Fahrzeuglogistik und mehrsprachigem Support. Beabsichtigt ist, es den Easy-Ride-Rundumservice Anfang der 2020er Jahre einzuführen. Als positiven Nebeneffekt erwarten Nissan und DeNA eine Belebung von Städten und Nachbarschaften, da Kunden dank Easy Ride die Möglichkeit geboten wird, neue Orte zu entdecken.