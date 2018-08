Fahrverbote: Ausnahmeregelungen für Werkstatt-Kunden

Werkstatt-Kunden, die mit ihrem alten Diesel ab 2019 von einem Fahrverbot in Stuttgart betroffen sind, dürfen mit Ausnahmegenehmigung zu ihrer Werkstadt fahren. Allerdings sind die Hürden hoch, meldet das Fachblatt "kfz-betrieb".



Für Stuttgarter Werkstatt-Kunden mit Euro-4- oder noch älteren Dieseln habe das Verkehrsministerium von Baden-Württemberg eine Härtefallregelung in Aussicht gestellt. Die Kfz-Betriebe müssten dafür nachweisen, dass sie durch die Fahrverbote in ihrer Existenz bedroht sind, was von einer Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigt werden muss. Liegt eine solche Bestätigung vor, können Kunden mit einer Terminbestätigung zur Werkstatt fahren, so "kfz-betrieb".

