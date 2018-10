Fahrzeug-Abholung mal anders

Volkswagen hat sich für die Abholung der Fahrzeuge etwas einfallen lassen: Die Gläserne Manufaktur in Dresden hat den neu gestalteten e-Tower für die Auslieferung der Elektro-Fahrzeuge an Kunden eröffnet. Die Auto-Abholer sind dabei laut VW Teil eines emotionalen Produkterlebnisses. Konkret bedeutet das: Sieben Hochleistungs-Beamer projizieren die Entstehungsgeschichte vom Atom zum fertigen Elektro-Fahrzeug auf eine 100 Quadratmeter große Projektionsfläche.



Der Umbau des "e-Tower" dauerte neun Monate. Auch Kunden von Fahrzeugen der ID. Familie können sich ab 2020 auf dieses besondere Auslieferungserlebnis freuen, kündigte Volkswagen an. Neben der Autostadt in Wolfsburg können Fahrzeuge von Montag bis Samstag in Dresden abgeholt werden. Die Fertigung des e-Golf ist dabei live von Montag bis Freitag erlebbar. Die Gläserne Manufaktur bietet dabei fünf verschiedene Pakete an - von einer Express- bis zur individuellen Auslieferung, inklusive Reiseservice mit Hotelbuchung und Erlebnisprogramm in Dresden.

