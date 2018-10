Fairness-Preis für Dethleffs

Dethleffs aus Isny wurde jetzt in Berlin zum zweiten Mal in Folge als Gesamtsieger mit dem "Deutschen Fairness-Preis 2018" in der Kategorie "Wohnmobil-Hersteller" ausgezeichnet. Auch bei den Einzelkategorien "Preis-Leistungs-Verhältnis" und "Zuverlässigkeit" erreichten die Allgäuer den ersten Rang.



"Es ist eine Sache, ein hohes Niveau zu erreichen und wiederum eine andere, dieses dann auch zu halten", kommentierte Dethleffs-Geschäftsführer Alexander Leopold den Erfolg. "Wir waren bereits im vergangenen Jahr sehr stolz, erstmals diesen Preis zu erhalten, weil er das widerspiegelt, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben: ein Freund der Familie zu sein." Umso schöner sei es, den Kunden zu zeigen, dass die Bemühungen nicht nur temporär, sondern von Dauer seien.



Der Deutsche Fairness-Preis wurde zum fünften Mal vom Nachrichtensender n-tv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) vergeben. Basis der Auszeichnung ist eine groß angelegte Befragung von deutschen Konsumenten. Rund 50.000 Kundenstimmen zu 547 Unternehmen wurden ausgewertet.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 24.10.2018