Fan-Entscheid: Neues Seat-SUV heißt "Tarraco"

Volksentscheide sind ja heutzutage keine Seltenheit mehr. Ob nun über Bahnhöfe, Flughäfen oder sonst irgendwas die Verantwortung dem Volk, also den direkt Betroffenen überlassen wird - es ist ein durchaus probates Mittel. Das dachte sich nun auch Automobilhersteller Seat und hat seine Fans über den Namen seines neuen SUV abstimmen lassen. Die Entscheidung ist gefallen: Das dritte SUV der spanischen Marke erhält den Namen "Seat Tarraco".



Das ist das Resultat der finalen Abstimmung, an der 146.124 Fans aus 134 Ländern teilgenommen haben. "Tarraco" erhielt 51.903 gültige Stimmen (35,52 Prozent). Der Name setzte sich damit vor den Alternativen "Avila" mit 41.993 Stimmen (28,74 Prozent), dem drittplatzierten Namen "Aranda" mit 39.321 Stimmen (26,91 Prozent) und "Alboran" mit 12.907 Stimmen (8,83 Prozent) durch.



Tarraco ist der Name des heutigen Tarragona, als es noch eine römischen Kolonie war. Die katalanische Hafenstadt war die älteste römische Siedlung auf der iberischen Halbinsel und wurde zur Hauptstadt ihrer Provinz Hispanien gemacht. Die am Mittelmeer gelegene Stadt hat ein reiches kulturgeschichtliches Erbe, ist voller Geschichte und Architektur und hat eine junge Ausstrahlung. Mit alle dem identifiziert sich Seat, und das soll sich auch in den Fahrzeugen der Marke widerspiegeln.