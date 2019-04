Fantastisch flexible Familienkutsche

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, pfiffige Extras, ein Höchstmaß an Flexibilität und Platz ohne Ende. Das sind die großen Vorzüge des Citroën Berlingo – ein echtes Raumwunder mit Pfiff.

Mit der dritten Generation des Berlingo (ab 19 090 Euro) hat Citroën eine neue Ära eingeläutet. Bereits das letzte Facelift des Vorgängers war 2015 mit Blick auf das Exterieur ein echter Meilenstein in der Geschichte des einstigen Segmentgründers der Hochdachkombis (seit 1996). Mit der Einführung der aktuellen Version haben die Franzosen in puncto Design, Komfort und Modularität das „System Berlingo“ jedoch noch weiter perfektioniert.

Erstmals wird das robuste Raumwunder, das vor allem für die Bedürfnisse von Familien wie gemacht ist, in zwei Längen und sowohl als Fünf- als auch als Siebensitzer angeboten. Verbunden mit insgesamt 19 Fahrerassistenzsystemen, vier Konnektivitätstechnologien sowie leistungsstarken Benzin-und Dieselmotoren, ist der Berlingo ein Ausbund an Flexibilität.

Dafür lohnt sich eine Besichtigung des Innenraums. Der punktet nicht mit hochwertigen Materialien und technischen Highlights, dafür aber mit einer Vielzahl von Ablagen und Fächern, die je nach Ausstattungsniveau bis zu 186 Liter fassen. Spielzeug für die Kinder, „lebensnotwendige“ Utensilien der Eltern, Proviant für die Ausflugs- oder Urlaubsfahrt und der ganze Krimskrams, der sich in jedem Auto mit der Zeit ansammelt – all das lässt sich mit wenigen Handgriffen sicher verstauen und ist während der Fahrt jederzeit greifbar. Das war schon beim Vorgänger so, wurde bei der neuen Generation aber weiter optimiert.

Citroën fügte sogar noch die eine oder andere clevere Lösung hinzu. Höhepunkt ist das „Multifunktionsdach“, das allein Stauraum für 92 Liter bietet. Es wartet mit einem Ablagefach im Dachhimmel auf, das von den Rücksitzen (zweite Reihe) oder vom Kofferraum (durch Öffnen der Heckscheibe) erreichbar ist und 60 Liter aufnehmen kann.

Weitere Ablagemöglichkeiten bietet beispielsweise ein in Fächer unterteilter durchsichtiger Bogen, der über die gesamte Länge des Innenraums verläuft und den sonst verschwendeten Platz sinnvoll nutzt. Bei Kindern – übrigens sind die Sitze im Fond serienmäßig mit Isofix ausgestattet – sind die Ablagetische an der Rückenlehne der Vordersitze besonders beliebt.

Der geräumige Innenraum drückt sich in einer bemerkenswerten Beinfreiheit für die Passagiere auf den Rücksitzen und einem großzügigen Kofferraumvolumen von 775 Litern in der 4,40 Meter langen „M“-Version aus. Beim 35 Zentimeter längeren „XL“ sind es sogar 1050 Liter. Durch das Ausbauen der Sitze in der zweiten Reihe lässt sich der Laderaum noch deutlich vergrößern. Das geht übrigens mit wenigen Handgriffen und je nach Bedarf. Denn es handelt sich um Einzelsitze, die sich mit nur einem Handgriff vom Kofferraum aus umklappen lassen, um einen flachen Boden freizugeben.

Bewährt haben sich die Schiebetüren zu den Sitzplätzen im Fond. Nicht zuletzt in engen Parklücken, wo keine Gefahr besteht, dass die lieben Kleinen fiese Macken beim „Nebenmann“ verursachen. Die niedrige Ladekante und die gewaltige Heckklappe machen den Laderaum leicht zugänglich und ermöglichen das Beladen mit Waschmaschine, Großbild-Fernseher oder ähnlich sperrigem Transportgut. Auf der anderen Seite lässt sich der Berlingo leicht zum Siebensitzer erweitern. Die beiden Einzelsitze für die dritte Reihe kosten allerdings 750 Euro Aufpreis.

Der Citroën Berlingo fühlt sich in der Stadt ebenso zu Hause wie auf dem Land und ist mit einem Benzin- und zwei Dieselmotorisierungen erhältlich. Erstmals kommt auch das Achtgang-Automatikgetriebe EAT8 (je nach Version) zum Einsatz. Dafür werden 2000 Euro Aufpreis fällig.

Zur Auswahl steht ein PureTech 1,2-Liter-Benziner in zwei Leistungsstufen mit 110 PS und Sechsgang-Schaltgetriebe (ab 19 090 Euro) sowie mit 130 PS und EAT8-Getriebe (ab der zweiten Jahreshälfte). Außerdem erhältlich ist ein effizienter BlueHDi 1,5-Liter-Dieselmotor mit 100 PS (ab 20 340 Euro) oder 130 PS (ab 26 390 Euro), optional mit EAT8. Alle Motoren verfügen über eine ordentlich funktionierende Stop&Start-Automatik.

Nicht nur beim Beladen, auch auf der Straße macht der Berlingo Freude. Der Familientransporter mit dem hohen Dach liegt gut und sicher auf dem Asphalt. Wer die Sprinterqualitäten eines Sportwagens erwartet ist genauso realitätsfremd wie jemand, der statt eines komfortablen „Frachtschiffs“ einen Luxusliner erwartet. Ordnet man den Berlingo aber seiner Natur entsprechend richtig ein, ist selbst der kleine Benziner absolut ausreichend, um das vollbepackte Fahrzeug sicher und zügig ans (Urlaubs-)Ziel zu bringen.

Mit dem getesteten 130 PS-Diesel geht das Ganze fraglos noch ein gutes Stück besser. Und das bei erfreulich hoher Laufruhe. Die bereits gute Geräuschdämmung des Vorgängermodells wurde nochmals optimiert. Das tut dem „Binnenklima“ gut, wenn die Beschallung durch die lieben Kleinen auf der Rückbank sowieso schon laut genug ist. Wieder so einer von vielen Faktoren, die den Berlingo zu dem machen, was er ist: eine fantastisch flexible Familienkutsche.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019