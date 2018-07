Fast jedes Fahrrad-Modell elektrifiziert

Anzeige

Das E-Bike entwickelt sich zum Renner. Darum bieten die meisten Fahrradhersteller die verschiedensten Modelle auch als Elektro-Rad an. Beispielsweise entwickelte Brompton in Kooperation mit dem aus der Formel 1 bekannten Team von Williams Advanced Engineering das neue Elektrofaltrad "Brompton Electric" (ab 3.150 Euro).



Der Elektroantrieb ist so integriert, dass er zusammen mit dem Faltmechanismus funktioniert und das Rad auf Gepäckstückmaß zusammengefaltet werden kann. Der 300-Wattstunden-Akku wird separat in einer Tasche angeklickt und zum Transport abgenommen. Ab 13,7 Kilogramm zzgl. Akku in der Tasche (2,9 Kilogramm) ist das Brompton Electric äußerst leicht.



Als einer der ersten Hersteller verbaut Flyer bei seinem Modell "Upstreet 4" (ab 3.799 Euro) das neue Antiblockiersystem (ABS) von Bosch. Bei schwierigen Bremsmanövern wird der Bremsdruck der vorderen Bremse reguliert und so für ein kontrolliertes Stoppen gesorgt. Das Trekking-E-Bike kommt mit einem Bosch-Antriebssystem, der Akku ist dabei in das Unterrohr integriert.



Der Schweinfurter Hersteller Winora bietet zur neuen Fahrradsaison mit dem "Sinus iN8" (2.799 Euro) einen zuverlässigen Tiefeinsteiger für die Stadt an. Ausgestattet ist das E-Cityrad mit einer wartungsarmen Acht-Gang-Nabenschaltung, hydraulischen Felgenbremsen und einem Bosch-Motor. Wahlweise ist auch eine Rücktrittbremse möglich. Der Akku ist in das Unterrohr integriert, was das Rad auf den ersten Blick nicht als E-Bike erkennbar macht.



Und freilich mangelt es auch nicht an Zubehör. Ein hübsches Beispiel: Die Gepäckträgertasche "E-Mate" (119,99 Euro) von Ortlieb wurde speziell für E-Bikes entwickelt. Sie verfügt über einen versteiften Innenraum und darin ein aufrechtes, gepolstertes Extra-Fach zum praktischen Verstauen des E-Bike-Akkus. Weiterhin ist ein Reißverschlussfach fürs Lenkerdisplay innen im Deckel angebracht. So kann die Tasche entweder als Bürotasche oder bei Touren zum Verstauen des Zweit-Akkus genutzt werden. Na dann kann es ja losgehen.