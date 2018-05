Ferien im Miet-Bulli

Anzeige

Der VW Bulli ist der Kult-Bus, nicht nur für Camping-Fans. Wer in seinem Urlaub das eigene Nostalgie-Bedürfnis befriedigen möchte, kann den Klassiker mieten. Yescapa, die größte Plattform für privates Wohnmobil-Sharing in Europa, bietet ihn an.



Auf der Sharing-Plattform ist ein umfangreiches Bulli-Sortiment von Privatanbietern zu finden - und das in mehreren Ländern Europas. Die Oldtimer können also mit etwas Glück oder Flexibilität direkt am Urlaubsort angemietet werden. Dadurch fällt die lange und anstrengende Anfahrt weg. Zur Auswahl stehen VW-Busse unterschiedlichster Generationen und Baujahre.