Fiat 500 als Kunstwerk

Der Fiat 500 ist eine Stil-Ikone. Der sympathische Kleinwagen steht für das Lebensgefühl einer ganzen Nation. Bella Italia ohne Pizza, Chianti und Fiat 500 ist nur schwer vorstellbar - nichts gegen die Ferrari-Erfolge in der Formel 1. Der kleine Charmbolzen hat es sogar in das berühmte Museum of Modern Art in New York geschafft. Dort ist der Fiat 500 Teil einer Sammlung und 2019 bei der Sonderausstellung "The Value of Good Design" öffentlich zu sehen (10. Februar bis 27 Mai).



Das Ausstellungsstück stammt aus der Baureihe F, die von 1965 bis 1972 produziert wurde. Alle Baureihen der ersten Generation brachten es zwischen 1957 und 1975 auf eine Gesamtstückzahl von mehr als vier Millionen. "Der Fiat 500 ist eine Ikone italienischen Stils, die niemals aus der Mode kam und über die Jahrzehnte weltweit Fans gewonnen hat", sagt Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth.



In der Tat: Der Fiat 500 hat mit viel Farbe, vornehmlich einem knalligen Rot, ein Lächeln auf die Straßen der Welt gezaubert. "Er wurde ein Botschafter Italiens und eine Ikone von Stil und Design made in Italy", sagt Luca Napolitano.



Sogar im legendären Hollywood-Streifen "Ein Herz und eine Krone" mit der bezaubernden Audrey Hepburn und dem Charmeur Gregory Peck, der größtenteils in den Straßen Roms gedreht wurde, ist der Fiat 500 irgendwie allgegenwärtig, auch wenn er gar kein Hauptrolle gespielt hat. Dieses Auto ist halt eine ewige Liebeserklärung auf Rädern.

