Fiat 500: "La Dolce Vita" ist immer noch magisch

Der Titel sagt alles. Er ist eine Hommage, eine echte Liebeserklärung, um das Lebensgefühl auszudrücken, das der Fiat 500 verströmt. Er ist ein deutlicher Hinweis darauf, was den Kleinwagen auszeichnet. "La Dolce Vita" - "Das süße Leben": Dafür steht die italienische Stilikone wie kein zweites Auto.



Was noch wichtiger ist, sind die Menschen, die dem Charme dieses Autos Jahr für Jahr erlegen. 2018 war das bisher verkaufsstärkste Jahr in der Historie des Modells. Einen besseren Beweis für die immer noch magische Anziehungskraft des Fiat 500 gibt es eigentlich nicht.



Eine innige Beziehung in Zahlen: Im elften Jahr nach der Präsentation verkaufte Fiat von den Baureihen Fiat 500 und Abarth 500 in Europa nahezu 194.000 Einheiten. Mit dem gemeinsamen Marktanteil von 15 Prozent - übrigens der zweitbeste bisher erreichte Wert - waren sie außerdem das bestverkaufte Fahrzeug im Segment.



"Ich bin sehr stolz auf dieses Resultat, mit dem sich der Fiat 500 zum Bestseller in elf Ländern entwickelt und sich außerdem in vier weiteren Ländern unter den Top 3 der Verkaufsstatistik platziert hat", sagt Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth.



Beeindruckend: Die Liebe zwischen Fahrzeug und Fans lodert nun seit mehr als 60 Jahren. 2,11 Millionen Einheiten wurden seit der Vorstellung der aktuellen Baureihe 2007 verkauft. Mit den Absatzzahlen des von 1957 bis 1977 gebauten Vorgängermodells sind es bis heute mehr als sechs Millionen verkaufte Fiat 500.



Ein Auto, das mehrere Generationen geprägt hat und bis heute nicht aus der Mode gekommen ist, sondern als italienisches Symbol für Design gilt. Der Fiat 500 ist zeitlos, bleibt sich treu, wurde bei mehr als 30 Sondermodellen seit 2007 aber auch immer wieder neu interpretiert. Er gilt als coole Antwort auf die Herausforderungen moderner Mobilität.



Napolitano: "Heute ist der Fiat 500 das internationalste Fahrzeug unserer Marke. Es wird in weltweit mehr als 100 Ländern verkauft, rund 80 Prozent des Verkaufsvolumens wird außerhalb von Italien generiert. Der Fiat 500 ist eines der meistverkauften Modelle in der Historie von Fiat." Und ein Botschafter Italiens dazu.



