Fiat 500 überholt VW Polo

Laut Branchen-Fachblatt "kfz-betrieb" hat der Fiat 500 im Juni die Pole-Position im Segment der Kleinstwagen erobert. "Mit 3.341 Neuzulassungen schob sich der Retro-Zwerg vor den VW Up, der mit 3.252 Einheiten auf den zweiten Platz verwiesen wurde", heißt es. Einen weiteren Führungswechsel gab es im Segment der oberen Mittelklasse: Der BMW 5er verkaufte sich mit 3.605 Neuzulassungen besser als die Mercedes E-Klasse.



Ansonsten blieb bei den Spitzenpositionen der einzelnen Segmente alles beim Alten. VW dominiert die Statistik und lag mit Polo, Golf, Passat, Tiguan, Touran und T6 in sechs Segmenten an der Spitze. Außerdem waren Mercedes S-Klasse, Ford Kuga, Porsche 911, Mercedes B-Klasse und Fiat Ducato in ihren jeweiligen Segmenten wieder die meistzugelassenen Modelle.