Fiat 500 X mit neuen Motoren

Aufgefrischte Optik, neue Technik: Fiat spendiert dem kompakten SUV 500X ein Facelift und in diesem Zuge neue Turbobenziner. Die Neuauflage kommt in Deutschland am 15. September zu Preisen ab 17 490 Euro zu den Händlern. Im 500X haben die neuen Firefly-Benzinmotoren Premiere. Die Turbobenziner sind mit Otto-Partikelfilter (OPF) ausgerüstet, erfüllen die Norm Euro 6d-Temp. Ob drei oder vier Brennräume – der Zylinderinhalt beträgt immer 0,33 Liter. So ergibt sich für den Dreizylinder ein Hubraum von einem Liter mit 120 PS. Der 1,3-Liter-Vierzylinder leistet 150 PS. mid/Bild: Fiat

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.09.2018