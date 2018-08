Fiat Ducato als Star auf dem Caravan-Salon

Die Transporter-Profis von Fiat Chrysler Automobiles (FCA) präsentieren auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf (25. August bis 2. September) eine neue Marke: "Fiat Professional for Recreational Vehicles" heißt sie. Und sie soll die Bedeutung der Freizeitmobile für den italienischen Hersteller dokumentieren. Immerhin bauen auf dem Ducato aktuell zwei von drei aller in Europa verkauften Reisemobile auf.



Deshalb steht auch der Italo-Bestseller in den unterschiedlichsten Varianten im Zentrum des Messeauftritts. Gezeigt werden etwa ein Fahrgestell mit Einzelkabine mit dem 2,3-Liter-Turbodiesel und einer üppigen Komfort-Ausstattung, dazu zwei Fiat Ducato Maxi-Zugköpfe, einer davon voll ausgestattet etwa mit einer Armaturentafel im Techno-Trim, drehbarem "Captains Chair", Klimaanlage, automatisiertem Sechsgang-Schaltgetriebe, Lederschaltknauf und 16-Zoll-Leichtmetallrädern.



Auch die Service-Leistungen von Fiat Professional sollen den Besuchern nahegebracht werden. Beispielsweise die auf Reisemobile spezialisierte Hotline, die rund um die Uhr in 51 europäischen Ländern Hilfe leistet.

