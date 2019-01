Fiat Ducato mit Pkw-Komfort

Nutzfahrzeuge sind bequem und sicher geworden. Fahrer eines Kastenwagens müssen auf manchen Limousinen-Komfort nicht mehr verzichten. Jetzt bringt Fiat vom Ducato mit dem "Edizione" ein entsprechendes Sondermodell auf den Markt. Die limitierte Serie weist zusätzliche Ausstattungsdetails in den Bereichen Komfort, Sicherheit und Design auf.



Dazu gehören Notbremsassistent, Lederlenkrad, Beifahrerdoppelsitzbank, Klimaautomatik, Bluetooth-fähiges Radio mit integriertem Navigationssystem, Rückfahrkamera und Konnektivität serienmäßig an Bord. Erhältlich ist das Modell ist ausschließlich als Kastenwagen mit Hochdach.



Das einzig in Weiß erhältliche Fahrzeug (zulässiges Gesamtgewicht 3,5 Tonnen) bringt eine deutlich erweiterte Serienausstattung mit, die das Fahrzeug innen und außen aufwerten und die Funktionalität erhöhen sollen. Zur Wahl stehen zwei Motorisierungen, beide Euro-6-Turbodiesel mit 2,3 Liter Hubraum, die 110 kW/150 PS oder 130 kW/170 PS leisten. Die Basispreise betragen 38.990 Euro netto und 39.990 Euro netto. Der Preisvorteil im Vergleich zu einem gleichwertig ausgestatteten Serienmodell beträgt je nach Motorvariante 2.542 Euro (netto) beziehungsweise 2.942 Euro (netto).

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 11.01.2019