Fiat gewinnt den Grand Prix der Werbung

Anzeige

Der "Grand Prix Advertising Strategies" ist ein italienischer Wettbewerb der Werbe-Branche. Der Hauptpreis wandert 2018 an die Kampagne rund um den Fiat 500. Der Kleinwagen feierte 2017 seinen 60. Geburtstag.



Über dem "Cinquecento" prasselt ein ganzer Preis-Regen herab: Die ihm gewidmete Kampagne wurde außerdem zur Siegerin in der Wettbewerbskategorie "Leader-Evergreen" gekürt. Ein zum Internationalen Frauentag produziertes Video, das die Rolle der Frau als Erfinderin von Automobiltechnologie zum Thema hat, wurde ebenfalls mit zwei Preisen bedacht. Der Clip "Fiat 500 Missing Parts" wurde als Sieger in der Kategorie "Leader-Flexible" ausgezeichnet und erhielt darüber hinaus den Sonderpreis "New York Festivals Special Award 2018".