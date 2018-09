Fiat Panda Waze: Immer connected

Mit dem neuen Sondermodell Panda Waze packt Fiat noch mehr Konnektivitätslösungen in den Kleinwagen. Navigieren, Tankstellensuche, Fahrzeug-Finder - das alles ist im Waze an Bord.



Das auf der Modellvariante Cross basierende Sondermodell ist mit dem Onlinedienst Waze ausgerüstet, bei dem Verkehrsteilnehmer weltweit Verkehrssituationen wie Staus teilen. Per App werden die Informationen auf Android- und iOS-basierten Smartphones angezeigt, die im praktischen Halter als Touchscreen dienen oder mittels Sprachfunktion gesteuert werden.



Zusätzlich zu Waze kommt im Panda auch Uconnect zum Einsatz. Via Bluetooth können Infotainmentfunktionen gesteuert werden, etwa persönliche Playlists gespielt oder auch Anrufe getätigt werden. Zusätzlich kann das System mittels Standortspeicherung beim Auffinden des Panda helfen oder auch im Notfall den Pannendienst kontaktieren.



Neben neuen Sitzbezügen und grauer Armaturentafel ist der Waze an einem entsprechenden Schriftzug zu erkennen. Außerdem an Bord: Klimaanlage, vier Airbags, elektronische Fahrstabilitätsregelung ESC mit Berganfahrhilfe (Hill Holder) sowie dezentes Optik-Tuning, etwa seitliche Schutzleisten und auch eine Dachreling.



Für Vortrieb sorgt ein 1,2-Liter-Benziner mit 51 kW/69 PS.

