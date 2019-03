Fiat spendiert Musik

Sechs Monate gibt es "Apple Music" kostenfrei für Kunden des Jubiläumsmodells Fiat 500 Familie "120th". Das neue Modell wurde in Genf vorgestellt mit seinem Plus an Konnektivität.



Der italienische Autohersteller bietet neben einer Auswahl von mehr als 50 Millionen Songs, die werbefrei mit Apple Music gestreamt werden können, noch ein modernisiertes Fahrerlebnis durch Apple CarPlay als sichereren Weg, ein iPhone im Auto zu nutzen.



In dem Auto kann man die Dinge, die man mit dem Handy während der Fahrt machen will, auf das integrierte Display übertragen. Mit Apple CarPlay kann der Fahrer beispielsweise mit der "Siri"-Sprachsteuerung Anrufe tätigen, Nachrichten senden und empfangen, Hörbücher und Podcasts abspielen und für den Verkehr optimierte Wegbeschreibungen abrufen.



Anlässlich des 120. Fiat-Geburtstags wurde eine exklusive Fiat-Playlist auf Apple Music mit dem Titel "120 Years of Songs" erstellt. Die zum Genfer Automobilsalon eingeführte Playlist wird bis Juli 2019, rechtzeitig zum offiziellen Jubiläum von Fiat, regelmäßig aktualisiert und enthält 120 Songs. Diese umfassen mehrere Länder und einige Soundtracks der Fiat-Werbekampagnen wie "Freedom" von Pharrell Williams, "Just One Lifetime" von Sting & Shaggy, "On An Evening In Roma" von Michael Bublé und "Dynamite" von Nicky Blitz.

