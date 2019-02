Fiat Tipo feiert Produktions-Meilenstein

Das ging ja ziemlich fix: Im FCA-Werk im türkischen Bursa rollte jetzt das halbmillionste Exemplar der vor knapp drei Jahren gestarteten Fiat-Tipo-Baureihe vom Band. Das Jubiläumsmodell: ein Tipo-Sport-Fünftürer mit 120-PS-Turbodiesel und Doppelkupplungsgetriebe in der Bicolore-Lackierung Passione Rot und Schwarz.



Möglich machte den "Meilenstein in der Produktion" die Tatsache, dass der Tipo in Italien Segmentführer ist und in vier europäischen Ländern unter den Top 10 der Absatzstatistik steht. Damit ist die Familienlimousine nach dem Cinquecento international das zweiterfolgreichste Modell von Fiat. Mehr als 70 Prozent aller Exemplare werden an Kunden außerhalb Italiens geliefert.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 22.02.2019