Fiat-Van im Sport-Dress

Anzeige

Warum sollten Familienkutschen nicht auch im sportlichen Gewand daherkommen? Bei Kombis ist das bei fast allen Herstellern inzwischen Standard, bei Kleinbussen ist die Auswahl an sportlich angehauchten Vertretern schon überschaubarer. Fiat sorgt jetzt mit dem Sondermodell Talento Sportivo für Abhilfe.



Erkennungsmerkmale der neuen Linie sind mattschwarze 17-Zoll-Leichtmetallräder, Schwellerrohre mit eingearbeiteten Trittstufen und eine Frontschürze, die zusätzlich zur mattschwarzen Lackierung einen roten Zierstreifen aufweist. Eine Tieferlegung bringt die Karosserie vorne 28 Millimeter, hinten 18 Millimeter näher an den Asphalt. Das Sondermodell ist ausschließlich mit dem Turbodiesel-Motor 1.6 EcoJet Twin Turbo mit Start-Stopp-Automatik in zwei Leistungsstufen mit 92 kW/125 PS oder 107 kW/145 PS erhältlich.



Basis ist der Fiat Talento Kombi "Family" mit acht Sitzplätzen. Zur Serie gehören ein Notbrems-Assistent, eine Berganfahrhilfe, eine Einparkhilfe hinten, ein Tempomat sowie eine elektronische Traktionskontrolle. Optional ist eine praktische Schiebetür auf der Beifahrerseite zu haben. Preis für den Talento Sportivo: ab 39.900,70 Euro.