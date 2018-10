Fiat weiß seinen Cinquecento zu schätzen und zu schützen

Maria Grazia Davino weiß, was sie an ihrem Cinquecento hat. Wenn die Vorstandsvorsitzende der FCA (Fiat Chrysler Automobiles) Germany AG über den Fiat 500 spricht, gerät sie regelrecht ins Schwärmen: „Wenn Du das Glück hast, eine solche Ikone im Portfolio zu haben, musst Du sie schätzen und schützen.“

Der Stellenwert des Modells für die Marke ist klar. Seit der 500er im Jahr 2007 seine Renaissance erlebte, hat er zwei Millionen Kunden gefunden. Aber sein wichtigster Beitrag ist die Tatsache, dass er die damals ins Abseits geratene Marke emotional neu aufgeladen hat. So stark, dass es wieder schick wurde, einen Fiat zu fahren.

Mittlerweile wurden dem Bestseller zwei Modelle zur Seite gestellt, die es schafften, trotz völlig unterschiedlicher Konzepte in seinem Aufwind mit zu segeln. Der 500L als geräumiger Familienvan und – deutlich häufiger nachgefragt als dieser – das kleine Sport Utility Vehicle 500X.

Das City-SUV wurde jetzt aufgefrischt. Der Begriff „Facelift“ kommt einem in diesem Zusammenhang nur schwer über die Lippen, denn die äußerliche Veränderung, die man mit diesem Begriff verbindet, blieb marginal. Im Wesentlichen stecken sie in den LED-Lichtern, die aus den in der Gestaltung unveränderten Scheinwerfern strahlen. Das gilt sowohl für die zivile Variante „Urban“ als auch für den „Cross“, der mit Rammschutz-ähnlichen Plastikteilen vorne und hinten etwas rustikaler ausgefallen ist.

Die eigentlichen Neuerungen stecken unter der unveränderten, gelungen gestalteten Blechhaut. Einleuchtend, dass hier die Aufmerksamkeit in erster Linie den Motoren galt. Schließlich sollte die Hürde der neuen Abgasnorm Euro 6d Temp genommen werden. Das schaffen mittlerweile alle Triebwerke der Fiat-Modellpaltte; entsprechend auch die des 500X. Ausgerechnet der Basismotor hat den größten Hubraum. Der bekannte Vierzylinder mit 110 PS wird es aber trotz seines günstigen Einstiegspreises von 17 490 Euro schwer haben, gegen die neu konstruierten Motoren zu bestehen.

Gegen den nur zehn PS stärkeren Dreizylinder sieht er kein Land, weil der ihm nicht nur ein höheres Drehmoment bei niedrigerer Drehzahl voraus hat, sondern auch den deutlich niedrigeren Verbrauch. Seine drei Töpfe haben jeweils 333 ccm Hubraum. Das gleiche gilt für den 30 PS stärkeren, auf vier Zylindern aufgerüsteten, ansonsten aber konstruktionsgleichen 1,3-Liter-Benziner. Der wirkt bei niedrigen Drehzahlen noch motivierter als der Dreizylinder.

Dass er Vorteile bei der Geräuschentwicklung und Laufruhe hat, fällt in der Praxis kaum auf, weil der Dreizylinder gut gedämmt ist. Zwei Vierzylinder-Multijet-Diesel mit 95 beziehungsweise 120 PS runden das Angebot ab. Moderne Aggregate allein machen aus dem 500X aber noch keinen neuen 500X. Da gehören noch ein aufgewerteter Innenraum und viel Technik dazu. Die aktuelle X-Familie ist kinderleicht mit der Welt von Apple und Android zu verknüpfen. Viele Apps, die auf Smartphones zum Standard gehören, lassen sich auf den Monitor des Fiats spiegeln.

Dazu kommt eine Vielzahl von Assistenzsystemen, die den Fahrer unterstützen und die Insassen insgesamt schützen. Serienmäßig darf man sich auf Geschwindigkeitsregelanlage, Verkehrszeichenerkennung und Spurhalteassistent verlassen.

Aufpreis wird für Totwinkel- und Lenkassistent, Auffahrwarnsystem, adaptive Geschwindigkeitsregelung, Parksensoren, Rückfahrkamera, Auffahrwarn- und Notbremssystem verlangt. Dann ist man auf einem Sicherheitsniveau unterwegs, das in dieser Klasse nicht selbstverständlich ist. Was man auch vom Preis behaupten kann, denn diese Ausstattungspakete sind nicht ganz billig.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018