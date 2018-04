Film-Kulisse im Mazda-Museum

Anzeige

"Mazda-Garage" heißt eine Filmreihe rund um das japanische Auto. Die Original-Kulisse ist nun im Automobilmuseum Frey zu bewundern. Nun ziehen die Requisiten der "Mazda Garage" zusammen mit dem Star der Produktion, einem Mazda Cosmo Sport 110 S (Baujahr 1969) feierlich in das Mazda-Museum ein.



Die aufwändige Restaurierung des Automobil-Klassikers konnte 2017 von Juni bis August in 14 Folgen auf dem Mazda-Youtube-Kanal (youtube.com/MazdaDeutschland) mitverfolgt werden. Moderator des Formats Det Müller, bekannt aus der TV-Serie "Grip - das Motormagazin", gibt am Tag der Eröffnung (8. April) eine Autogrammstunde.



Die Besucher können bei Mazda Classic nicht nur in die fast 100-jährige Mazda-Geschichte eintauchen, sondern auch das Setting des Youtube Formats erleben. Während des Ausstrahlungszeitraums der "Mazda Garage" war die Youtube Seite von Mazda Deutschland mit mehr als fünf Millionen Videoaufrufen der deutschlandweit erfolgreichste Kanal eines Automobilherstellers. Nach der erfolgreichen Absolvierung der Rallye Hamburg-Berlin-Klassik Ende August 2018 hatte der restaurierte Cosmo aus dem Besitz der Familie Frey bereits einen Platz in der Ausstellung gefunden. Nun folgt mit der Garagen-Kulisse auch eine gebührende Inszenierung der Rarität.



"Die Original-Requisiten der 'Mazda Garage' sind aus unserer Werkstatt ins Museum gewandert", berichtet Mazda-Autohaus-Inhaber Joachim Frey. Die Familie Frey hat 2017 mit Unterstützung von Mazda Motors Deutschland in einem historischen Straßenbahndepot in der Augsburger Innenstadt das Mazda Classic - Automobil Museum Frey eröffnet. "Von Januar bis August sah ein Teil unseres Autohauses aus wie ein Filmstudio."



Mazda Classic - Automobil Museum Frey führt die Besucher auf einer Fläche von mehr als 1.500 Quadratmetern auf eine Zeitreise durch die Vergangenheit des 1920 gegründeten Unternehmens. Aber auch die Gegenwart und Ausblicke in die Zukunft sind sichtbar. Möglich machen dies rund 50 außergewöhnliche Mazda-Serienmodelle aus allen Epochen sowie Rekordfahrzeuge, Konzeptautos und Einzelstücke aus der über 120 Mazda Fahrzeuge umfassenden Sammlung.