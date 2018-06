Filmreif: Ein M5 für Tom Cruise

Anzeige

Mission impossible? Für einen BMW doch nicht. Im Rahmen einer intensiven Kooperation mit Paramount Pictures können jetzt einige Fahrzeuge der Münchner in den spektakulären Fahrszenen und Stunts zeigen, was sie draufhaben. Zu sehen ist das Ergebnis spannender Dreharbeiten ab dem 27. Juli im neuesten Teils der legendären Action-Filmreihe mit dem Titel "Mission: Impossible - Fallout".



Vierrädriger Hauptdarsteller neben Stars wie Tom Cruise, Alec Baldwin, Simon Pegg oder Ving Rhames ist der neue BMW M5. Außerdem stehen ein 5er BMW aus dem Jahr 1986, ein 7er BMW und eine R nineT Scrambler vor der Kamera. Letztere ist in einigen Schlüsselszenen des Films zu sehen, wenn es mit hohem Tempo und riskanten Fahrmanövern in einer wilden Verfolgungsjagd durch Paris geht.



Die Zusammenarbeit der Münchner Autobauer und Paramount Pictures für die "Mission Impossible"-Reihe geht auf das Jahr 2011 zurück und hat laut BMW "Filmfans schon einige legendäre Momente der Kinogeschichte beschert". Etwa mit dem Auftritt des BMW i Vision Dynamics-Konzeptfahrzeugs, das in "Mission: Impossible - Phantom Protokoll" schon 2011 den Hybrid-Sportwagen i8 und Technologien wie das Head-Up-Display oder aktive Passanten-Erkennung vorwegnahm.