Flixbus startet ins Elektro-Zeitalter

Deutschland-Premiere beim Fernbusanbieter Flixbus: Am 25. Oktober geht erstmals ein Elektro-Bus auf die Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim. Zunächst läuft das Projekt unter dem Etikett "Testbetrieb".



"Wir wollen damit ein klares Zeichen setzen und zeigen, dass die Mobilitätswende möglich ist", heißt es. Zeitgleich sei der erste E-Fernbus in der Flotte ein Signal an die Hersteller, Innovationen voranzutreiben und Alternativen zum reinen Diesel-Antrieb zu entwickeln. Der E-Flixbus stammt aus China, das Modell BYD (Build Your Dream) C9 hat 40 Sitzplätze, ist zwölf Meter lang, 18 Tonnen schwer, schafft Tempo 90 und ist in drei Stunden voll geladen. Den Öko-Strom dafür liefert die Energiegenossenschaft Greenpeace Energy.



Geladen wird ein- bis zweimal am Tag und über Nacht. Die Ladestation in Mannheim liegt am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). In Frankfurt wird der Bus zunächst an einer temporären Ladestation mit einer Leistung von insgesamt 80 Kilowatt "betankt".

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 24.10.2018