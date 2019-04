Flottes Laden per Wallbox

Wie lange dauert das Aufladen der Akkus? Das ist ein zentrale Frage beim Thema Elektroautos. Hyundai und Webasto bieten jetzt eine flotte Auffüllmöglichkeit für den heimischen Einsatz an, die auch noch erschwinglich ist.



Die Wallbox Webasto Pure für 595 Euro liefert bis zu 32 Ampere Ladestrom. Dadurch verkürzt sich beispielsweise der Ladevorgang für einen Ioniq Elektro von 12,5 Stunden an der heimischen 220 Volt-Steckdose auf nur noch viereinhalb Stunden. Das ist 2,8 Mal schneller.



Schon vor der Installation bietet Webasto laut Hyundai für 95 Euro eine Standortanalyse an, bei der ein Techniker vor Ort die Elektroanschlüsse sowie die Gegebenheiten für die Installation prüft und somit spätere Systemüberlastungen oder -schäden von vornherein ausschließt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 29.04.2019